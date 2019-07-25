В Москве арестованы оппозиционные кандидаты в депутаты: 295 задержанных видео; обновлено 17:18
Более 3,5 тыс. человек собрались на несанкционированную акцию в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Главного управления МВД РФ.
"В несогласованном мероприятии в центре Москвы участвуют порядка 3,5 тыс. человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции", - сказали в полиции.
* * *
Сотрудники полиции вместе с ОМОН задержали почти 300 участников несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД.
"На несанкционированной акции в центре столицы за нарушения общественного порядка задержано 295 человек", - сказал представитель полиции.
Он добавил, что значительное количество задержанных не являются жителями Москвы. "Все задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства", - добавили в полиции.
* * * 1619
По данным издания ОВД-Инфо, на настоящее время задержаны уже 264 участника несанкционированной акции протеста в Москве.
* * *
Недалеко от мэрии Москвы к началу акции протеста против недопуска независимых кандидатов в Мосгордуму задержали 169 человек, сообщает «Дождь».
Задержания у мэрии начались утром, к 14:00, когда должна была начаться акция, протестующих и журналистов оттеснили от здания столичного правительства.
Прокуратура проводит из-за призывов к митингу административное расследование в отношении 15 кандидатов в Мосгордуму. Несколько из них были задержаны перед акцией — в частности, Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Юлия Галямина, Иван Жданов.
* * *
В Москве 27 июля проходит несогласованный митинг с требованием допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов. Акцию анонсировал на предыдущем массовом митинге на проспекте Сахарова Алексей Навальный, который арестован на 30 суток, сообщает телеканал «Дождь».
Согласно информации, у мэрии Москвы с утра оцеплена часть Тверской улицы, туда стянуты внушительные силы полиции и Росгвардии, задержания начались еще до сбора протестующих.
Люди повалили заграждения. Полицейские уже не сопротивляются. Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/K3owcduPrF— МБХ Медиа (@MBKhMedia) July 27, 2019