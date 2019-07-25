Более 3,5 тыс. человек собрались на несанкционированную акцию в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного Главного управления МВД РФ.

"В несогласованном мероприятии в центре Москвы участвуют порядка 3,5 тыс. человек, из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции", - сказали в полиции.

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Сотрудники полиции вместе с ОМОН задержали почти 300 участников несанкционированной акции в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

"На несанкционированной акции в центре столицы за нарушения общественного порядка задержано 295 человек", - сказал представитель полиции.

Он добавил, что значительное количество задержанных не являются жителями Москвы. "Все задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства", - добавили в полиции.