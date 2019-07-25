Путин погрузился к затонувшей в годы войны подлодке

Как предполагается протоколом церемонии, Путин в автономном глубоководном аппарате "C-Explorer 3.11" сначала спускается под воду, приближается к подлодке и принимает участие в установке на корпус судна мемориальной доски с именами командира и членов экипажа.

Президент России Владимир Путин начал погружение в батискафе на дно Балтики, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в Финском заливе в годы Великой Отечественной войны, передает РИА Новости.

Перед началом погружения руководитель экспедиции "Поклон кораблям великой Победы" Константин Богданов рассказал главе государства и сопровождавшим его министру обороны России Сергею Шойгу и главкому ВМФ Николаю Евменову о борьбе советских подводников против фашистских захватчиков на Балтике и о судьбе Щ-308, в частности. Путину также показали карту Балтийского моря с местами гибели Щ-308 других подлодок, а также схему нынешнего местоположения и состояния Щ-308.

Подлодка Щ-308 "Семга" была заложена в 1930 году, а спущена на воду - в апреле 1933 года; еще через два с половиной года ее включили в состав Краснознаменного Балтийского флота.

Во время экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" в мае прошлого года при сканировании морского дна гидролокатором севернее острова Большой Тютерс был обнаружен остов подлодки, по размерам похожей на советские субмарины типа "Щ". После ее идентификации было установлено, что Щ-308 погибла между 24 и 26 октября 1942 года от взрыва немецкой мины на линии минного заграждения "Зееигель" ("Морской ёж"). На судне находились 40 членов экипажа, включая командира корабля, капитана 3 ранга Льва Костылева.