Известного блогера нашли мертвым в канализации
Популярный видеоблогер из Беларуси, автор ютьюб-канала Road to film погиб вместе с сопровождавшим его дигером в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Тела двух мужчин обнаружены в канализационном коллекторе на набережной реки Карповки", - сказал собеседник агентства.
По данным местных СМИ, мужчины спустились в канализационный коллектор глубиной около пяти метров, чтобы снять очередной ролик, после чего связь с ними прервалась.
Ведется проверка.