Известного блогера нашли мертвым в канализации

Популярный видеоблогер из Беларуси, автор ютьюб-канала Road to film погиб вместе с сопровождавшим его дигером в Санкт-Петербурге, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Тела двух мужчин обнаружены в канализационном коллекторе на набережной реки Карповки", - сказал собеседник агентства.

По данным местных СМИ, мужчины спустились в канализационный коллектор глубиной около пяти метров, чтобы снять очередной ролик, после чего связь с ними прервалась.

Ведется проверка.

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