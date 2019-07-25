В ходе операции обнаружена пещера, в которой террористы хранили оружие.

Спецназ ВС Турции уничтожил оружие и боеприпасы, обнаруженные в рамках операции Pençe-2 в иракском районе Хакурк, сообщает турецкое Минобороны, пишет агентство «Анадолу».

Из укрытия террористов были изъяты пулемет, автомат АК-47, рация, граната, 1142 патрона калибра 7,62 мм, 120 патронов для винтовки М-16 калибра 5,56 мм, 15 магазинов к автомату АК-47, два магазина к снайперской винтовке Драгунова, взрывчатые вещества и документы террористов.

Недалеко от пещеры также обнаружено 30 брезентовых мешков с 1500 килограммами нитрата аммония.

Оружие, боеприпасы и другие обнаруженные предметы уничтожены турецким спецназом.

Турецкая армия с конца мая проводит антитеррористические операции в Ираке. В рамках операций Pençe-1 и Pençe-2 наносятся воздушные и наземные удары по объектам террористов РКК на севере Ирака.

Против террористов задействованы артиллерия, ударные вертолеты ATAK и беспилотники. Операция Pençe-1 началась 27 мая в иракском районе Хакурк под руководством министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.