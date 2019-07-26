Армия Хафтара несет тяжелые потери
В результате авиаударов ВВС Ливии уничтожены СУ-22 и, предположительно, Ил-76 «Ливийской национальной армии» маршала Халифы Хафтара, сообщает телеграмм-канал «Военный осведомитель».
Согласно информации, 19 июня несколько L-39 атаковали авиабазу Аль-Ватья на западе Ливии. В результате атаки СУ-22 «Ливийской национальной армии» был уничтожен.
26 июля еще одна авиабаза ЛНА подверглась атаке ВВС Ливии. Предположительно, был уничтожен транспортный самолет Ил-76 или истребитель.