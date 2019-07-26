Родственники пропавшего пилота в штабе Минобороны фото
В оперативном штабе, созданном для проведения неотложных мероприятий, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с членами семьи и близкими родственниками пилота военного самолета, потерпевшего крушение, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
«В ходе встречи родные и близкие пилота сказали: "Да здравствует Родина! Мы гордимся службой нашего сына!". Они также выразили признательность руководству страны за оказанное им внимание», - говорится в сообщении.