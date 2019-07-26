Грузия выделила $2 миллиона на строительство дороги к спорному Кешикчидаг

Начался ремонт 13,3-километрового участка дороги Сагареджо-Удабно- Давид-Гареджи (Кешикчидаг), говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии в социальной сети, передает «Спутник-Грузия».

«Ремонтные работы начинаются с территории села Удабно и продолжатся до монастырского комплекта Давид-Гареджи (Кешикчидаг)», - говорится в сообщении.

Напомним, что 25 апреля грузинская сторона заявила, что азербайджанские пограничники перекрыли дорогу в комплекс Кешикчидаг (Давид-Гареджи). Комментируя данную информацию, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что Азербайджан всегда являлся сторонником скорейшей делимитации азербайджано-грузинской границы.

14 июля граждане Грузии учинили инцидент в отношении пограничного наряда ГПС Азербайджана. МИД Азербайджана потребовал объяснений от посла Грузии в Баку в связи с этим инцидентом, произошедшим на служебной заставе Кешикчи Гала Шамкирской погрангруппы Азербайджана.