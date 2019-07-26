Азербайджан занял 4-е место на Еврофестивале в Баку

В общекомандном зачете как по количеству золотых наград, так и по общему числу медалей 1-е место заняла сборная России, завоевавшая 66 наград – 28 золотых, 17 серебряных и 21 бронзовую.

Сборная Азербайджана с 23 медалями (10-7-6) заняла 4-е место по золотым наградам и 8-е – по общему числу. Золотых наград больше у Великобритании и Турции (по 11), а по общему числу медалей мы уступили также Франции, Италии, Германии и Украине.

Всего в Еврофестивале принимали участие спортсмены 48 стран, 38 из которых завоевали награды.