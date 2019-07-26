Хотя национальная валюта Азербайджана манат давно уже здоров, но слухи вокруг возможной его смерти все еще продолжаются. Правда, утверждений подобных звучит все меньше, но оппозиционно настроенные эксперты используют любой удобный случай, чтобы выставить свое мнение насчет курса маната. В частности, они бьют в основном по декларированной «плавающей курсовой политике» Центробанка страны, хотя именно благодаря монетарной политике ЦБА долгое время сохраняется стабильный курс маната - 1,7 маната за 1 доллар. А в качестве причин прогнозируемой ими девальвации называются различные варианты развития событий – как внутренних, так и внешних. И хотя доводы эти очень слабы, а расчеты их неубедительны, о чем неоднократно писал и haqqin . az , пугать население своими прогнозами эти эксперты не перестают. Но последнее заявление председателя Центрального банка Азербайджана Эльмана Рустамова, думается, может внести в этот вопрос окончательную ясность.

А сказал главный банкир страны накануне на пресс-конференции буквально следующее: «Несмотря на то, что курс маната стабилен уже долгое время, я хочу отметить, что с начала года на манат оказывается сильное ревальвационное давление". Кстати, с таким заявлением Рустамов выступал в более узком кругу и ранее, но тогда названные эксперты постарались это «не заметить». И у них был свой повод – заявление не было подкреплено конкретными фактами. Теперь же глава Центробанка раскрыл причины и перспективы, к которым может привести укрепления маната.

Что означает сильное удешевление маната, крупные масштабы которого Азербайджан пережил в 2015 году, мы долго еще не сможем забыть. А мало знакомое до этого населению страны слово девальвация крепко врезалось в память азербайджанцев. За короткий срок Центробанк лишился чуть ли не всех своих валютных резервов, путем интервенции которых пытался удержать курс маната в разумных пределах. Большей части годами накопленных средств лишилось и население. Галопирующая инфляция, ажиотаж на валютном рынке – такие вещи, к сожалению, не забываются. Но прошло всего пару лет, а теперь нас пугают ревальвацией, то есть укреплением маната.

На первый взгляд, что может быть лучше – манат укрепляется. Так давайте теперь поднимем его курс. Но специалисты хорошо знают, что для мировых центробанков резкое укрепление национальной валюты не менее страшная беда, чем его ослабление. И с ней надо бороться также упорно, как и с девальваций. Кстати, Азербайджан уже прошел такой этап ревальвации маната в середине первого десятилетия нынешнего века, когда в страну хлынул огромный поток нефтедолларов. Но тогда этот процесс Центробанк сумел сравнительно легко отрегулировать. Конечно, и тогда не обошлось без миллиардных интервенций Центробанка на валютный рынок, но эффективная экономическая политика правительства сделала свое дело и незаметно выправило положение.