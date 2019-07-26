Федотов и Сванидзе о задержаниях в Москве: «Это необоснованные аресты»
Председатель Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что видел необоснованные задержания на акции около мэрии Москвы, передает Интерфакс.
«У меня сложились противоречивые впечатления в связи с задержаниями, которые я видел. Я переговорил с задержанными людьми в автозаке. Силовых задержаний не видел, но беспочвенные задержания видел собственными глазами», - сказал он агентству в субботу.
Федотов заявил, что «придется поговорить с московской полицией и сотрудниками Росгвардии».
Член СПЧ Николай Сванидзе в разговоре с Интерфаксом сказал, что люди, пришедшие на акцию, вели себя неагрессивно. Он отметил, что задержания могут быть «произвольными, выхватывают и тащат в автозаки мужчин и женщин». У него сложилось мнение, что люди вели себя неагрессивно, в цивилизованной форме, неоскорбительно выражали свое мнение о властях, на что имели «полное право».