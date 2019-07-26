Полиция назвала число задержанных в Москве: свыше тысячи

В ходе несогласованной акции протеста в Москве были задержаны 1074 человека. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве, пишет «Лента.ру».

Уточняется, что граждане были задержаны «за различные правонарушения».

Несанкционированный митинг у здания мэрии Москвы организовали оппозиционные кандидаты в Мосгордуму. В прокуратуре подчеркнули, что организация несогласованных акций и участие в них влекут за собой «установленную законодательством ответственность».