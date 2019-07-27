В США каннибал зарезал подругу и съел ее мозг

В США убийца-каннибал по имени Джозеф Оберхансли зарезал свою 46-летнюю подругу и съел ее мозг, а также часть сердца и легкого, сообщает Daily Mail.

Как отмечается, тело женщины было обнаружено вскрытым в ванной в собственном доме.

Уточняется, что недалеко от ее тела находились части черепа с мозгом, а в мусорном ведре сотрудники полиции нашли сковороду, щипцы и салфетки со следами крови.

По данным полиции, женщина скончалась в результате многочисленных колотых ран.

Правоохранительные органы задержали Оберхансли, который сознался в преступлении.

Причем, как подчеркивается, на момент задержания он находился на условно-досрочном освобождении за убийство своей 17-летней девушки в 1998 году.