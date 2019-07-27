Икрам Нур, автор haqqin.az 02:59

Организация «Моджахедин-е-Халк» (Моджахеды иранского народа, ОМИН, МЕК) проинформировала своих членов о планах ликвидации генерала Касема Сулеймани и главы судебной системы страны Ибрахима Раизи, который считается наиболее вероятным преемником нынешнего Верховного лидера Ирана.

Примечательно, что немногим более недели спустя руководство этой организации заявило, что «режим в Тегеране близок к краху и MEK готова взять власть в свои руки». Естественно, сразу возникает вопрос, что же это за новые претенденты на власть объявились, что это вообще за организация такая? И здесь нас ожидает крайне интересная история, в которой змеиным клубком сплелись оппозиционеры и шпионы, ЦРУ и террористы, а также их влиятельные покровители из Вашингтона. Название «Моджахеды иранского народа» для этой организации, созданной в 1965 году студентами Тегеранского университета, давно устарело. Это на раннем этапе своей истории они боролись против шахского режима и видели главной целью создание в Иране бесклассового общества, основанного на социалистических принципах и лишённого любых форм диктатуры и эксплуатации. Тогда эти лозунги привлекли в ее ряды массу сторонников, к 1978 году MEK насчитывала в своих рядах около ста тысяч членов, а счет сочувствовавших шел на миллионы. Затем - появилась Исламская республика, против которой МЕК развязала террористическую войну, жертвами которой стали сотни людей, в том числе - высшие руководители страны. 27 июня 1981 года на пресс-конференции Али Хаменеи взрывается магнитофон. 24 погибших, сам будущий Верховный лидер получает тяжелейшее ранение. 28 июня - гремит взрыв в штаб-квартире Исламской республиканской партии. Среди жертв - председатель Верховного суда аятолла М. Х. Бехешти и еще 72 высших правительственных чиновника. Спустя два дня - взрыв в канцелярии премьер-министра Ирана. Среди погибших - президент Ирана Мохаммед Раджаи, премьер-министр Мохаммед Бахонар и министр внутренних дел Вахид-Достгерди, тяжело ранен министр обороны Намджу. 8-10 августа, когда в разных городах Ирана прогремело около 60 взрывов. Сентябрь 1981 года у МЕК не менее богат на кровавый урожай. Уличные бои в Мехабаде, нападение на здание меджлиса, взрыв канцелярии Генерального прокурора исламской революции Коддуси (погиб), убийство в Тебризе аятоллы Мадани.

Исламская республика содрогнулась, но не капитулировала. «Моджахеды иранского народа» стали главной целью для спецслужб и правоохранительных органов молодой Исламской республики, и потери организации с лета 1981 по лето 1984 составили более 20 тысяч человек. Правда, руководство этой организации уже находилось за границей. С 1982 года - во Франции, а с 1984 года они перебрались в Ирак, куда стали стекаться уцелевшие в столкновениях с полицией и Корпусом стражей исламской революции боевики МЕК. Напомню, что в это время в полном разгаре была ирано-иракская война, а потому Саддам Хуссейн быстро пристроил к делу столь ценные кадры. И с этого времени уместно говорит уже о новом названии этой организации - моджахеды против иранского народа. От иракского диктаторы они получили все, что хотели - тренировочные лагеря, вооружение и снабжение, инструкторов и финансовую поддержку. Лишь бы воевали против своей бывшей уже Родины. И моджахеды старательно отрабатывали щедрые подарки Саддама. Разведывательно-диверсионные рейды в тыл иранских войск, агентурная разведка, захват пленных, охота на командно-политический состав, а под самый занавес войны, в 1988 году - полномасштабная войсковая операция «Вечный свет», когда семитысячному корпусу моджахедов при поддержке иракских ВВС удалось дойти до города Исламабаде-Гарб.

Правда, это уже была агония вооруженной борьбы МЕК. В ходе ответной операции «Мерсад» иранская армия наглядно показала моджахедам, что в «правильной» войне с регулярными войсками у них нет никаких шансов. Наступавшие попали в классические клещи, а затем и в котел окружения, вырваться из которого удалось далеко не всем. И наступил новый этап истории МЕК. В 1992 году были атакованы иранские посольства в 13 странах мира, в том числе - представительство Ирана при ООН. Моджахеды опьянели от крови, но гораздо больше их тревожило безденежье. К тому же, в 1997 году МЕК попала в список террористических организаций Госдепартамента США за убийство как минимум шести американских граждан. И в это же время настырные журналисты копали историю с массовыми захоронениями в лагере Ашраф на территории Ирака, где базировались боевые группы моджахедов. Хотя, практически сразу было понятно, что обнаруженные трупы - это захваченные в плен иранские военнослужащие и гражданские лица, которых после допросов с применением пыток ликвидировали. Словом, репутация МЕК на тот момент была, что называется, «ниже плинтуса». Но «отбросов нет, есть кадры» - крылатое выражение Вальтера Николаи, руководителя немецкой военной разведки в годы Первой мировой войны стало принципом деятельности современных спецслужб. После всех неудач и поражений, МЕК сумела сохранить главное богатство - агентуру и подпольные ячейки на территории Ирана. Кто же пройдет мимо такого богатства? Центральное разведывательное управление США и не прошло, взяло моджахедов под крыло, приютило и прикормило.

Что же до их репутации и, главное, нахождение в списке террористических организаций, то проблему решили виртуозно. В конце 2001 года руководство МЕК объявило об отказе от насильственных методов борьбы. А спустя несколько месяцев последовало сенсационное заявление: оказывается, «свободолюбивые моджахеды» добыли и передали должностным лицам США «неопровержимые данные» о том, что иранская ядерная программа - которая раньше никаких вопросов у международного сообщества не вызывала - оказывается, носит военный характер. Серьезный вклад в американо-иранское противостояние, правда, не дал того результата, на который рассчитывали лидеры моджахедов - исключения их из черных списков Госдепа. Но - именно к этому времени следует отнести и начало подготовки членов МЕК на специальном полигоне в Неваде, где американские инструкторы преподавали моджахедам не только основы ведения партизанской войны, но и азы оперативно-разведывательной деятельности, сбора информации, основы вербовки и конспирации. Перед будущими полевыми агентами ставилась задача по созданию агентурной сети для добывания информации по иранской ядерной программе. Отдельная группа в Неваде натаскивалась и на организацию и проведение «точечных ликвидаций», как выяснилось позже - для активного участия ключевых фигур иранской ядерной программы. в 2010-2012 годах, когда в разных странах мира произошли террористические акты против дипломатических представительств США, Израиля, Саудовской Аравии. Масс-медиа тут же обвинили во всем Иран, но чуть позже шум как по команде стих, громкие пропагандистские кампании были свернуты, полицейские чины отделывались невнятными заявлениями, а из правительственных источников и спецслужб пошли утечки о том, что теракты были организованы и проведены МЕК. Пусть хоть и не полностью, но основная цель операции все же была достигнута - репутации Ирана был нанесен серьезный ущерб, мировая общественность получила материал о «токсичности» Тегерана, Исламская республика оказалась на грани международной изоляции. Не говоря уже о том, что ряд государств стал более благожелательно относится к антииранским санкциям, которые начала активно продвигать администрация Обамы. Вот тогда и наступил, наконец, столь долгожданный миг для руководства моджахедов. В 2012 году организация была исключена из списка террористов и - новый этап - стала политической силой, «ведущей бескомпромиссную борьбу с Тегераном, ставящей целью освобождение иранского народа». Звучит, не так ли? К таким и в качестве почетных гостей на какое-либо мероприятие можно прийти, за таких в Конгрессе США и Белом доме словечко замолвить не стыдно.