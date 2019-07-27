В Ливии подбили два украинских самолета

Один или два украинских военно-транспортных самолет Ил-76 подбиты в Ливии силами правительства национального единства (ПНЕ), передает телеканал Al Jazeera.

Правительственные ВВС нанесли удар по авиабазе  Эль-Джуфра, принадлежащий силам противостоящей Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

В результате ракетного удара, согласно данным ПНЕ, был уничтожен склад боеприпасов и самолеты авиакомпании Alfa Air.

По другим данным, речь идет о самолете Ан-124 ливийской авиакомпании Libyan Arab Air Cargo или киевской грузовой авиакомпании Europa Air.

Украинское агентство «РИА Мелитополь» сообщает о гибели командира одного из самолетов — летчика из Мелитополя, который работал в Ливии по контракту.

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