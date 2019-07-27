Азербайджан значительно увеличил экспорт газа

В январе-июне 2019 года Азербайджан экспортировал 5,6 миллиарда кубометров газа, что на 82,7 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года, говорится в отчете Государственного таможенного комитета (ГТК).

Согласно данным отчета, в денежном выражении объем экспорта составил 1,47 миллиарда долларов (рост на 10,4 процента).

За прошлый год страна экспортировала 7,9 миллиарда кубометров газа стоимостью 1,5 миллиарда долларов.

Всего за январь-июнь общий объем экспорта из Азербайджана в денежном выражении составил 9,9 миллиарда долларов, что на 15,19 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года.