По азербайджанским пограничникам открыли огонь ранен военнослужащий
Накануне вечером в 22:45 на служебной территории погранзаставы «Горадиз» вблизи села Ахмедалылар Физулинского района была предпринята попытка провести на территорию Азербайджана крупную партию наркотиков, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госпогранслужбы.
Согласно информации, пограничный наряд обнаружил группу вооруженных лиц, направляющихся с территории Ирана в сторону Азербайджана.
Нарушители границы проигнорировали законные требования пограничников и открыли в их направлении огонь. В результате завязавшейся перестрелки был ранен один из пограничников. Его немедленно эвакуировали в госпиталь и прооперировали. В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.
Преступники были вынуждены сбежать. В ходе осмотра места происшествия было обнаружено 5,3 кг наркотических средств, включая героин, опиум, марихуану и др.
Должностные лица Госпограснлужбы были немедленно откомандированы на место происшествия. Были проведены встречи с иранскими пограничниками, с которыми был проведен совместный осмотр места происшествия.
По факту возбуждено уголовное дело.