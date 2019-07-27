Американские самолеты в небе над Венесуэлой
Стратегическое оперативное командование Вооруженных сил Венесуэлы заметило в своем небе самолеты-разведчики ВВС США.
Отмечается, что самолеты «в очередной раз» вторглись в воздушное пространство страны и нарушили авиационную безопасность и международные договоры.
«США продолжают открыто оскорблять нашу страну», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
На опубликованной схеме указано, что речь идет о самолете EP-3E Aries II, который оказался в зоне ответственности аэропорта города Майкетия и не выходил на связь с венесуэльскими авиадиспетчерами.