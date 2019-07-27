Гюльнар Алиева 14:08

Жизни десятков жильцов здания, расположенного в Ясамальском районе на улице Мирзаага Алиева, 150, находятся под угрозой. Под предлогом того, что здание аварийное, из него эвакуировали группу жильцов. Но снос здания начался до того, как его покинули все проживающие в нем люди. В результате этого жилые квартиры пришли в непригодное состояние, на стенах образовались глубокие трещины, а также частично обрушилась крыша. С такой жалобой в редакцию haqqin.az обратились жильцы этого здания. По их словам, ИВ Ясамальского района не предоставило им никаких документов по сносу здания, а также не провела измерения площади квартир. Жильцы также жалуются на маленький размер компенсации, который составляет 1500 манатов за квадратный метр. При этом их предупредили, что с 1 августа в здание будет прекращена подача электричества, газа и воды.

Стоит отметить, что данное здание, состоящее из 5 корпусов, было построено еще в 1890 году. В нем проживает более 50 семей, половина из которых – вынужденные переселенцы. По словам одного из жильцов, чемпиона страны по пауэрлифтингу Айтен Миралиевой, местные жители столкнулись с двойными стандартами. Около 20 семьям обещали компенсацию в размере 3000 манатов за квадратный метр, тогда как все остальные вынуждены соглашаться на сумму в 1500 манатов. «Когда в Ясамальский район назначили нового главу Азиза Азизова, он провел с нами встречу и обещал, что праздник 8 марта мы будем отмечать уже в новых квартирах. Спустя несколько месяцев мы оказались в безвыходном положении. Они неправильно посчитали квадратуру квартир и размер компенсаций. Они написали, что площадь моей квартиры 52 кв.м. и установили компенсацию в 74 тысячи манатов. А за такие деньги на этой территории даже лачугу не купишь. Меня должны были обеспечить новой квартирой в доме, расположенном в радиусе 500 метров. Куда я могу пойти с этими деньгами? Я должна переехать в Масазыр?», - жалуется женщина. По ее словам, те 9 семей, которые согласились с размером компенсации и переехали, имеют другие квартиры и земельные участки. А те, кто отказываются съезжать, не имеют за душой ничего.

Местные жители рассказывают, что с 1 августа в дом прекратится подача света, газа и воды. Также начнется снос балконов, после чего в здании невозможно будет жить. «Они сказали, что будут сносить крышу. А люди не покинули еще свои квартиры. Это же преступление. На кого надеется глава района? Они прикрываются распоряжением президента. Но наш президент не отдавал такого распоряжения. Мы объясняем жильцам, что они дают ложную информацию президенту о том, что все жильцы остались довольны. На самом деле, они рушат дом, в котором еще живут люди и настраивают их против нашего президента», - Рассказывает Айтен Миралиева. По ее словам, жильцы здания сталкивались с аналогичной проблемой три года назад. Но после обращения к Мехрибан Алиевой, проблема нашла свое решение. Сегодня ситуация более серьезная и жильцам начали поступать угрозы. «Мне уже звонили с угрозами. Они говорили, чтобы я перестала сопротивляться, потому что закон написан не для них. Я их предупредила, что если они не обеспечат меня квартирой, то я лягу под бульдозер и умру», - сказала она. Местные жители жалуются на то, что несмотря на многочисленные обращения во все структуры, их проблемой не хотят заниматься.