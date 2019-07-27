Израиль научился сбивать ракеты в космосе

Израильские и американские военные успешно испытали на Аляске комплекс противоракетной обороны "Хец-3" на перехват целей за пределами земной атмосферы, сообщило министерство обороны еврейского государства, передает РИА Новости.

"Хец-3" ("Стрела-3") разрабатывается обеими странами для усиления "верхнего эшелона" израильской ПРО, которая должна, по замыслу ее архитекторов, эффективно противостоять всей номенклатуре потенциальных угроз - от самодельных реактивных снарядов из арсеналов палестинских боевиков до иранских баллистических ракет с неконвенциональными боезарядами.

"Летные испытания... успешно продемонстрировали возможности по перехвату высотных экзоатмосферных целей... Испытания проводились на Аляске с тем, чтобы проверить возможности, которые невозможно протестировать в Израиле", - сказано в пресс-релизе.

"Хец-3" успешно перехватил баллистические ракеты вне атмосферы на высотах и скоростях, которых мы прежде не видели. Исполнение было идеальным - каждый раз в "яблочко", - сказал он.

"Сегодня у Израиля есть возможности противостоять баллистическим ракетам, которые могут быть выпущены по нам из Ирана или откуда бы то ни было еще. Это колоссальное достижение с точки зрения безопасности нашего государства", - добавил Нетаньяху.