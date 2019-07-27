В Турции уничтожили 6 террористов

В результате антитеррористической операции при поддержке авиации в Турции нейтрализованы по меньшей мере шесть террористов Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщают турецкие СМИ.

Согласно сообщению, в ходе операции в районе горы Джуди в провинции Ширнак и горы Тендерук в провинции Агри были задействованы силы жандермерии.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.