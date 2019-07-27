Партия Зеленского хочет убрать госадминистрации

Глава избирательного штаба украинской партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что ее представители хотят выступить с инициативой о реформе административного устройства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Корниенко сообщает, что партия ратует за замену госадминистрации префектурами.

По его словам, реформа предусматривает расширение полномочий власти местного уровня.

Как отмечает Корниенко, при наличии префректур в районном уровне нет сильной нужды.