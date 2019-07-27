Иран не остановит ядерный реактор в Араке

Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны (ОАЭИ) Али Акбар Салехи заявил, что тяжеловодный ядерный реактор в Араке продолжит свою работу, передает агентство ISNA.

Одним из условий совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе являлось то, что Иран перестроит модернизированный реактор в Араке для ядерных исследований в мирных целях и производства радиоизотопов для медицинских и промышленных целей.

Ранее власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке. Кроме того, официальный представитель ОАЭИ Бехруз Камальванди заявлял, что Иран способен восстановить ядерный реактор в Араке до состояния, предшествовавшего заключению летом 2015 года СВПД, если этого потребуют нужды Тегерана.

"На сегодняшнем заседании, на котором присутствовал Акбар Салехи, был также поднят вопрос о тяжеловодном реакторе в Араке, Салехи заявил, что реактор будет продолжать работать с изменением технологии", - заявил Лахути.

Он добавил, что на заседании Салехи также поднял вопрос о необходимости ядерной деятельности и заявил, что на данный момент у Ирана нет намерений продолжать производство ядерной энергии.