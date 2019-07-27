Страны «ядерной сделки» по Ирану встретились в Вене

Политдиректоры так называемой «ядерной пятерки» (Россия, Британия, Китай, Франция и Германия) встретились с представителями Ирана для обсуждения деталей Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Встреча по выполнению ядерного соглашения после выхода из него США проходит во дворце Кобург в австрийской столице Вене.

Главной задачей переговоров под председательством генсека внешнеполитической службы ЕС Хельги Шмид будет обсуждение выполнения сделки за последний месяц.

Россию представляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Иран — замглавы МИД Аббас Арагчи, Китай — директор Департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Фу Цун. От стран ЕС также приехали заместители глав МИД.