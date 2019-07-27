Хуситы атаковали аэропорт в Саудовской Аравии

Мятежники из йеменского движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что обстреляли с помощью беспилотников саудовский аэропорт Наджран вблизи границы с Йеменом, сообщил подконтрольный им телеканал "Аль-Масира" со ссылкой на представителя вооруженных сил хуситов, передает РИА Новости.

В мае аэропорт в саудовском городе Наджран открылся спустя четыре года после его закрытия из-за войны с Йеменом.

По словам представителя хуситов, в результате двух ударов дронов по аэропорту были поражены диспетчерские пункты, ангары для беспилотников и другие военные объекты. Он добавил, что в результате атаки "было прекращено авиасообщение в аэропорту".

Власти Саудовской Аравии пока не комментировали эти сообщения.