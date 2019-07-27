На днях на haqqin.az была поднята тема, которая, кроме того, что исключительно актуальна для всего мира, еще и имеет большое значение для стран закавказского региона. Речь идет о завладевшей умами, прежде всего, молодых эмиграции. Это проблема, о которой, скажем, еще лет 30 назад никто в наших краях даже не слышал, мало кто писал, а теперь о ней только и разговоры, что в семейном кругу, что на страницах газет.

Сколько людей – столько мнений, но при всем многообразии высказанных соображений, имеется одно общее мнение относительно желания граждан махнуть рукой на все и уехать куда угодно, стать эмигрантом. И мнение это негативное. Тому есть веские причины: cокращение численности населения, потеря молодежи, которая уезжает в благополучные страны, утечка мозгов, и в конечном итоге национальная деградация – вот что в первую очередь приходит в голову людям, когда они слышат это страшное слово «эмиграция». Оно конечно, правильно, ничего хорошего нет в том, что люди бегут в поисках работы в благополучные страны, так как не могут полноценно устроиться на своей родине. И все-таки у нас на Кавказе эту тему воспринимают как-то особенно болезненно, в сравнении с остальным миром, и тому, наверное, есть немало причин – нации в нашем регионе не очень многочисленные, не Китай, не Индия, не Россия, соответственно, утечка населения воспринимается более болезненно.

Но есть и психологический фактор – у нас нет традиций миграции, которые давно стали частью жизни вcего остального мира. Сотни лет нашей прошлой истории, грузины, азербайджанцы и армяне практически наглухо сидели в своих краях, почти никуда не переезжая. Да, у армян образовалась крупная диаспора, но это - давняя и особая история, а мы речь ведем о явлении ворвашемся в жизнь многих семей в последние десятилетия. Как было раньше? Максимум – это переезд ради хорошей карьеры в Москву, но поскольку это все же была одна и притом огромная страна – Советский Союз, одно общее государство, то ощущения миграции, переезда куда-то далеко, в чужое государство - не было.

Но вот пришла независимость, а вместе с ней и сложности самостоятельного бытия. Детство прошло, искусственный кокон, в котором содержались все советские республики, в том числе и мнящие себя какими-то особыми – закавказские лопнул, и мы все оказались один на один с жестоким и беспощадным миром.

Привет от неандертальцев

Сейчас нам всем предстоит пройти путь, который прошли все нации, в том числе самые развитые и на сегодняшний день процветающие. Школа жизни – она одна у всех, и никому еще не удавалось ее избежать.

Среди тяжестей и невзгод, которые сопровождают формирование государств и рост наций, не последнее место занимает она самая –эмиграция. Нет в ней ничего такого, чего удалось предотвратить хоть одному народу. Весь мир в сегодняшнем виде - это плод миграции еще со времен появления человека, как вида. Наши далекие предки кроманьонцы бродили по всему свету, и в конце концов столкнулись с неандертальцами, после чего произошел первый в мировой истории геноцид - неандертальцев не стало, а мы с вами тут.