Молодежь в Польше освободили от подоходного налога

Польские граждане не должны будут платить подоходный налог до достижения 26-летнего возраста. Такое решение приняли правительство и министерство финансов страны за три месяца до парламентских выборов.

Декларация вступает в силу с августа 2019 года и, как ожидается, затронет около двух миллионов человек с годовым заработком менее 20 тыс. евро.

Инициатором реформы выступила правящая национально-консервативная партия «Закон и справедливость» (ЗиС) с целью увеличения занятости среди молодежи.

Кроме того, мера должна предотвратить нелегальный труд и привлечь на польский рынок молодежь с Украины, сообщает агентство dpa.