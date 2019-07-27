Иран снова предупредил Великобританию

Власти Ирана расценивают захват Великобританией иранского нефтяного танкера в Гибралтаре как нарушение ядерной сделки от 2015 года. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«Мы стали свидетелями захвата нефтяного танкера с иранской нефтью в Гибралтарском проливе, что, по нашему мнению, является нарушением сделки», — приводит слова дипломата агентство Mehr. Аракчи добавил, что никто из участников ядерной сделки не может мешать Ирану экспортировать свою нефть.

В свою очередь президент Ирана Хасан Рухани заявил, что захват Британией иранского нефтяного танкера в Гибралтаре был незаконным и будет иметь негативные последствия для Великобритании, передает Reuters.

В середине июля власти Гибралтара, заморской британской территории, задержали танкер, перевозивший иранскую нефть, в связи с нарушением режима санкций Евросоюза.