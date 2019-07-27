Иран ищет новые способы обхода санкций США

Замглавы иранского МИД Аббас Аракчи заявил, что в стране усердно работают над созданием новых мер, способных защитить страну от санкций американской стороны помимо специального механизма INSTEX. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Аракчи, ведомство сделает все для того, чтобы найти решение, которое сработает и поможет Ирану получать выгоду от снятых санкций.

Как отмечается, одним из таких решений уже считается механизм INSTEX.

«Он, правда, еще не работает, но уже находится на финальной стадии запуска», — добавил Аракчи.