Накануне мы рассказали читателям об обеспокоенности Центробанка Азербайджана ревальвационным давлением, о чем сообщил журналистам на пресс-конференции глава Центробанка Эльман Рустамов. Правда, сама пресс-конференция была посвящена не менее важной теме – снижению учетной ставки с 8,5% до 8,25%. (Нижний порог процентного коридора снижен с 6,5% до 6,25%, верхний - с 10,5% до 10,25%). Просто за последний с лишним год снижение учетной ставки стало традиционной темой всех пресс-конференций, проводимых главным банкиром. Обеспокоенность же растущим давлением маната - новость для общественности, которую все еще пугают возможной девальвацией нашей национальной валюты, несколько неожиданная. Поэтому мы сочли более важным сообщить в первую очередь об этом.

Помнится, когда 12 февраля 2018 года Центробанк впервые снизил учетную ставку с 15% до 13%, многие эксперты поспешили выразить свое воодушевление вероятным удешевлением кредитов и оздоровлением экономики. Но то было лишь узкопотребительское отношение к столь важному процессу. Правда, снижение учетной ставки является фактором уменьшения процентных ставок по кредитам, но на это оказывают влияние и другие факторы. Кредиты выдают коммерческие банки с учетом собственной стратегии и политики, которая не может мгновенно измениться. И банковские кредиты определяются в соответствии с требованиями рынка. Снижение же учетной ставки, о чем не раз говорил и сам главный банкир страны, способствует оздоровлению экономики. Это уже пятое снижение учетной ставки ЦБА только в этом году, чему предшествовали еще шесть снижений в 2018 году. Правда, в предыдущем году это происходило с периодичностью в два месяца, а то и более, а в этом году она не превышает 1,5 месяца. Вначале учетная ставка снижалась каждый раз на 2%, потом этот показатель упал до 1%, 0,5%, а с октября прошлого года остановился на отметке 0,25%. (Лишь 1 августа 2018 года Центробанк сохранил ставку на предыдущем уровне - 10%). Как отмечает глава Нацбанка, резкое повышение или снижение учетной ставки может привести к нежелательным процессам в экономике, а так экономика и Центробанк постепенно притираются друг к другу и гармонично развиваются.

Рустамов сам отметил, что снижение ставки обусловлено стабилизацией цен на нефть в последние месяцы, низкой инфляцией и стабильной макроэкономической ситуацией. Стратегические валютные резервы Азербайджана за 6 месяцев с начала текущего года выросли на 9,4% и составили 49 млрд долларов. А это говорит о том, что платежный баланс формируется с профицитом. Ситуация на внешних рынках, по оценке Центробанка, также остается благоприятной. С начала года прослеживается положительное сальдо внешнеторгового баланса страны, растет экспорт, в том числе и ненефтяной.

Что касается инфляции, то главный банкир вновь подтвердил прогноз по среднегодовому его показателю в 2019 году на уровне 4±2%. Это связано со снижением инфляционных рисков. Правда, к концу года темпы инфляции могут несколько ускориться, что связано в немалой степени с предстоящей реализацией в стране широкомасштабных социальных мер. Но даже с учетом этого фактора темпы инфляции останутся в прогнозируемом диапазоне, хотя в целом уровень инфляции немного превысит первоначальный прогноз Центробанка в 3,8% и составит к концу года 4%. И основание для такого оптимизма есть: сегодня фактическая инфляция в стране ниже цели Центробанка, а в случае ее роста будут приняты соответствующие меры.