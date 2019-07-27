Из-за непогоды в Италии погибли три человека

После аномальной жары на Италию обрушились шторма, ливневые дожди и грозы, в некоторых регионах прошел град.

Стихия унесла жизни троих человек в северных и центральных районах страны, в том числе в Тоскане, Больцано и близ Рима.

Утром в воскресенье в городе Ареццо спасатели нашли тело 72-летнего мужчины, машину которого захлестнула вода вышедшей из берегов реки.

В провинции Больцано молнией была убита норвежская спортсменка, которая принимала участие в забеге в горной местности.

Близ приморского городка Фочене под Римом 27-летняя женщина попала в смерч на автомобиле и погибла.