США осудили разгон митинга в Москве

Посольство США в РФ прокомментировало массовые задержания на акции протеста в Москве 27 июля.

«Задержание более тысячи мирных протестующих и несоразмерное применение силы полицией подрывают права граждан России на участие в демократическом процессе», — говорится в сообщении в Twitter.

Американские дипломаты также напомнили, что Конституция РФ и Всеобщая декларация прав человека «гарантируют право на свободные выборы и мирные собрания».

В субботу в ходе митинга в центре Москвы с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму были задержаны более 1370 человек. Полиция при разгоне акции применили дубинки и электрошокеры, часть демонстрантов получили травмы.