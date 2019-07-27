Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 22:00

Несимпатичный человек в больших очках, последний «большой босс» китайской Компартии, свободно говоривший по-русски, 4-й премьер Госсовета КНР Ли Пэн скончался на 91-м году жизни.

Известное китайское проклятие «что б ты жил в эпоху перемен» в отношении политиков имеет особый смысл. Оценка времени реформ потомками беспощадна и не взирает на заслуги - тебе достаточно совершить непопулярный шаг, проявить жестокость ради будущего страны - и всю оставшуюся жизнь рядом с тобой будет «черная легенда», в которой ты с ног до головы будешь измазан исключительно темной краской. В сообщениях о смерти Ли Пэна, опубликованных в иностранных масс-медиа, доминировало то, что он был одним из самых непопулярных лидеров КНР последних трех десятилетий. «Достоинства Ли Пэна слишком сомнительны. Его роль в провоцировании, а затем подавлении «тяньаньмэньского движения» слишком неприглядна», - написал на его смерть один из уважаемых экспертов по Китаю. «Мясник Пекина», человек, лишенный харизмы, виновник экономических неудач во время премьерства Чжао Цзыяна… На Ли Пэна удобно вешать всех собак, с ним удобно сравнивать других китайских лидеров в выгодную для них сторону. Поскольку в его политической жизни было черное пятно, которое ему никогда не простят - «события 4 июня», как называют их в Китае, «бойня на площади Тяньаньмэнь» как говорят о них на Западе, кровь студентов на нагретом черном асфальте, танки в Пекине и, по разным оценкам, от 300 до 1000 погибших. Хотя в докладе разведывательного сообщества НАТО, составленного спустя месяц после событий, называлась и другая, куда более завышенная цифра - 7000 расстрелянных, 6000 гражданских и 1000 солдат. Но, как верно заметил работавший тогда в Пекине собственным корреспондентом The New York Times журналист Николас Кристоф: «Вероятно, количество убитых так и останется неизвестным».

Впрочем, о площади Тяньаньмэнь - чуть позже, вернемся к нашему герою. Ему «повезло» родиться в 1928 году, когда Китай трясло и разрывало гражданской войной, генералы-милитаристы отхватывали себе целые провинции, превращая их в феодальные уделы со всеми сопутствующими «прелестями» для бесправных и забитых жителей. А Гоминьдан, правящая партия во главе с Чан Кайши, уже порвала с китайскими коммунистами и начала их физическую ликвидацию - с присущей тогдашнему Китаю изобретательной жестокости. Отец Ли Пэна, писатель и один из основателей Коммунистической партии Китая Ли Шосюнь, был расстрелян силами Гоминьдана в 1931 году. О дальнейшей судьбе его матери Чжан Цзюньтао, арестованной вместе с мужем, ничего неизвестно, но вряд ли она надолго пережила супруга - патронов на коммунистов и членов их семей в те времена не жалели, а в застенках контрразведки Гоминьдана с ними не церемонились. Но нашему герою повезло гораздо больше, чем сотням тысяч его сверстников, ставших сиротами в 30-е, страшные для Китая годы. В семилетнем возрасте Ли Пэн был усыновлен Чжоу Эньлаем, вторым по влиятельности лидером КПК после Мао Цзедуна, а временами - и первым. Масштабность фигуры этого человека потрясает, как государственный деятель он вполне заслуживает места в Топ-20 мировых политиков 30-50 годов прошлого столетия. Вместе с Мао он увлек на путь социализма весь Китай, что уж говорить о роли, которую он сыграл в формировании Ли Пэна. И стоит ли удивляться тому, что в 1945 году семнадцатилетний Ли вступил в КПК.

К тому времени он уже заканчивал Институт естественных наук в Яньане (теперь это Пекинский технологический университет). Мао и Чжоу уже думали о будущей индустриализации, поэтому в 1948 году Ли Пэн по специальному «набору коммунистической молодежи» направлен в СССР, для учебы на гидроэнергетическом факультете знаменитого МЭИ, Московского энергетического института. Кстати, в одной группе с ним был и будущий президент Румынии Ион Илиеску, с 2004 года - кавалер ордена «Независимость» Азербайджана. Тот самый, который был активным участником свержения Николае Чаушеску, а затем, после его расстрела, проводил демонтаж социалистической системы в Румынии. Институт Ли Пэн окончил с красным дипломом, а затем, по возвращении на родину, с головой ушел в индустриализацию и создание практически с нуля китайской энергетики. Утверждают, что своими карьерными успехами Ли Пэн обязан своему приемному отцу. Что ж, давайте сопоставим даты. С 1955 по 1966 он работает заместителем директора и главным инженером ГЭС «Фынмань» (провинция Гирин), заместителем главного инженера управления электропромышленности, начальником управления распределения энергии Северно-Восточного Китая, директором ТЭС Фусинь. Типичная карьера высокообразованного технаря в условиях дефицита кадров, должности - далеко не синекура, а совсем даже наоборот. С 1966 по 1978 годы он - начальник управления электроснабжения Пекина, тоже не звездная должность. Действительным рывком в карьере стало его назначение в 1979 году заместителем, а спустя два года - министром министр энергетической промышленности КНР. Именно с этого момента он бурно пошел вверх. Но Чжоу Эньлай скончался от рака 8 января 1976 года. Так что говорить о карьере Ли Пэна как результате протекции его приемного отца - это сильно преувеличивать. Другое дело, что с 1979 года он попал в поле зрения «архитекторов китайской перестройки» - начавшейся в стране гораздо раньше, чем в СССР - из окружения Дэн Сяопина и был сочтен ими пригодным для работы в их команде. После чего, как это обычно бывает в таких случаях, его начали «двигать». С 1982 года - в Центральный комитет КПК, по партийной, так сказать, линии. А с 1983 уже по государственной - на 6-й сессии Всекитайского собрания народных представителей он был избран третьим, по китайской номенклатурной табели о рангах, вице-премьером Госсовета КНР, ответственным за энергетику, транспорт и образование.