Освободившего Кочаряна судью наказали

Высший судебный совет Армении избрал меру наказания для судьи Давида Григоряна, который освободил бывшего главу страны Роберта Кочаряна. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, совет решил приостановить полномочия судьи Григоряна.

В июле 2018 года Ереванский суд арестовал Кочаряна по делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Ему было предъявлено обвинение по делу о массовых беспорядках в Армении в 2008 году.

Роберт Кочарян занимал президентский пост с 1998 по 2008 год.