В Иране обнаружили полторы тонны наркотиков

В иранской провинции Систан и Белуджистан обнаружено 1,6 тонны наркотиков. Как сообщает Trend, об этом сказал начальник полиции провинции Симнан полковник Абдулла Хасани.

По его словам, контрабандисты предприняли попытку транспортировки в Иран крупного груза с наркотиками.

Хасани добавил, что в связи с этим сотрудники полиции провинций Симнан и Систан и Белуджистан провели совместную операцию.

Полковник сообщил, что на границе Ирана с Пакистаном в районе Сараван произошел вооруженный инцидент с контрабандистами.

Начальник полиции уточнил, что контрабандисты бежали в Пакистан.