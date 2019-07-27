Врач заявила об отравлении Навального химическим веществом

Лечащий врач Алексея Навального Анастасия Васильева рассказала, что у политика никогда не было аллергии. Она предположила, что оппозиционер пострадал из-за воздействия «неопределенных химических веществ».

Врач сообщила в Facebook, что вместе с терапевтом Ярославом Ашихминым посетила сегодня Навального в больнице им. В.В. Виноградова. По ее словам, симптомы соответствуют острому токсическому керато-конъюнктивиту и дерматиту, а также общей интоксикации (поражение кожных покровов тела).

«Я, как врач, лечившая тяжелейший ожог поверхности глаза у Алексея два года назад, могу с уверенностью заявить, что… никакой аллергии у Алексея нет и никогда не было. Более того — он ел одну и ту же еду со всеми заключенными, никакой новой парфюмерии или средств личной гигиены не использовал», — пишет Васильева.

Она отметила, что правый глаз удалось спасти с большим трудом.

«Мы не можем исключить токсическое повреждение кожи и слизистых неизвестным химическим веществом с помощью некоего „третьего лица“… Нас, лечащих врачей и знающих досконально все о здоровье Алексея — абсурдно не пускают ни к коллегам, ни к пациенту. Зачем? Видимо, чтобы никто не узнал и не догадался о причине „заболевания“ Алексея Навального», — считает врач.