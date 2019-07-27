Тяжелое ДТП в Баку: шестеро пострадавших

На территории Гарадагского района Баку вблизи поселка Сахил, рядом с маркетом NUR произошло тяжелое ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Как сказал haqqin.az глава пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров, вызов на станцию скорой помощи о ДТП поступил в 07:42, на место выехали шесть бригад скорой помощи.

Шестеро пострадавших госпитализированы в Клинический медицинский центр, состояние двоих из них тяжелое, состояние четверых оценивается как средней степени тяжести.