Европейский суд обязал Армению выплатить рекордную компенсацию в 1 миллион 608 тысяч евро

25 июля Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу «Варданян против Армении» (Vardanyan v. Armenia, Application no. 8001/07). Как сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт Европейского суда, решение вынесено в пользу истца, но с учетом возражений правительства Армении. Суд обязал Армению в течение 3 месяцев выплатить рекордную для Армении компенсацию в размере 1 миллиона 608 тысячи евро за потерю собственности гражданину Юрию Варданяну. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

В исковом заявлении, поданном в 2007 году, указано три истца – граждане Армении Юрий Варданян («первый истец»), Шушаник Нанушян («второй истец») и Арташес Варданян («третий истец»), собственность которых была отобрана в пользу государства. В качестве компенсации Варданянам было выплачено 54 миллиона драмов (примерно 114 тысяч долларов), хотя рыночная стоимость жилья составляла 276 миллионов драмов (примерно 581 тысячи долларов).

Заявители прошли все внутригосударственные инстанции с целью восстановить свои нарушенные права, но нигде не добились справедливости, в итоге в 2007 году Варданяны и Нанушян подали иск в ЕСПЧ.

Стоит отметить, что в ходе правления бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, государство отобрало дома и земельные участки для государственных нужд у сотни жителей Еревана. В подавляющем большинстве случаев недвижимость приобреталась по искусственно сниженной цене, а тех, кто отказывался продавать, принуждали к продаже через суд, либо путем лишения права собственности. Данный факт также был признан ЕСПЧ.

На стадии рассмотрения дела, в предварительном решении, вынесенном в 2016 году, ЕСПЧ постановил, что только жалоба первого истца о незаконном лишении его прав собственности на недвижимое имущество, находившееся в самом центре Еревана, может быть рассмотрена судом согласно Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). В то время как жалобы второго и третьего истцов не подпадают под юрисдикцию суда.

Тогда же суд постановил, что повторное рассмотрение местными судами вопроса о праве собственности первого истца на определенный участок земли, нарушило гарантии, обозначенные в пункте 1 статьи 6 Конвенции и статьи 1 Протокола №1. Кроме того, суд постановил, что процесс экспроприации дома первого истца не был осуществлен в соответствии с условиями, предусмотренными законом, в нарушение требований статьи 1 Протокола №1. Более того, суд постановил, что право первого истца на беспристрастное судебное производство и принцип равенства состязательных возможностей были нарушены.

В соответствии со статьей 41 Конвенции, первый истец требовал реституции своего земельного участка. В качестве альтернативы он требовал 10 миллионов 381 тысячу 842 евро, что якобы является рыночной стоимостью земельного участка, который был отчужден. Истец требовал 1 миллион 48 тысяч 97 евро в качестве компенсации стоимости его экспроприированного дома. Кроме того, первый истец требовал 12 000 евро в качестве компенсации морального ущерба.