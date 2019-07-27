Стрельба на фестивале в США: есть убитые и раненые

В США в результате стрельбы на ежегодном чесночном фестивале Gilroy Garlic в местечке Гилрой на западе Калифорнии, в пятидесяти километрах от города Сан-Хосе погибли четыре человека. Еще 15 - получили ранения и травмы, пишет Дойче велле.

Первоначально газета New York Times сообщила, что предполагаемый преступник задержан, однако затем шеф полиции Гилроя Скотт Смит сообщил, что подозреваемый был застрелен.

Предположительно, стрельбу на празднике начал молодой человек примерно 20 лет. Очевидцы рассказали телеканалу BNO News, что он открыл огонь по одному из киосков на фестивале, а затем бежал с места преступления. Начальник полиции не исключает, что у преступника были сообщники.

На видеозаписи с места события видно, как гости фестиваля спасаются бегством, слышны крики. Очевидцы сообщают, что слышали десятки выстрелов. На место происшествия прибыли спасательные службы и несколько вертолетов.

Информации о личности и мотивах стрелка пока нет.