В Украине назвали всех кандидатов на пост премьера

В офисе президента Украины Владимира Зеленского рассматривают шесть кандидатов на должность премьер-министра страны. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Это заместитель главы офиса по экономическим вопросам Алексей Гончарук, представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован, секретарь Совбеза Александр Данилюк, глава наблюдательного совета при «Укроборонпроме» Айварас Абромавичус, а также глава «Нафтогаза» Андрей Коболев и исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Источник в администрации президента сообщил изданию, что в течение нескольких недель офис проводил переговоры с кандидатами, по итогам которых двое из них оказались на грани вылета из списка претендентов. Их фамилии не были названы.

Эти кандидаты вызвали недовольство офиса, поскольку они настаивают на самостоятельности правительства. В администрации президента же считают, что кабинет министров должен согласовывать все решения с главой государства.

Собеседник издания отметил, что в офисе Зеленского хотят использовать все преимущества получения большинства голосов в парламенте. Это даст администрации президента возможность сформировать профессиональное технократическое правительство, которое будет полностью поддерживать главу государства.