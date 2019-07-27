Россия отдает конфликт в Карабахе в руки экс-послу в Армении

В МИД России сменяется дипломат, который курирует конфликты на постсоветском пространстве. Заместителя главы МИД России Григория Карасина, отвечавшего за конфликт вокруг Украины, нагорно- карабах ский конфликт, Приднестровье и ситуацию с Грузией, может сменить бывший посол России в Армении Иван Волынкин, сообщает «Коммерсантъ».

60-летний дипломат окончил МГИМО в 1981 году и с тех пор работает в системе МИД. Работал в загранпредставительствах СССР и РФ в Югославии, США, Сербии и Черногории, Грузии и Македонии. С 2009 по 2013 годы был помощником главы МИД РФ Сергея Лаврова, заместителем директора генерального секретариата министерства. С 2013 по 2018 годы — чрезвычайный и полномочный посол России в Армении. В 2017 году был награжден орденом Почета.

По словам нескольких информированных собеседников «Коммерсанта», на высокий пост рассматриваются три кандидата. Основной из них — нынешний директор консульского департамента министерства Иван Волынкин.

Согласно информации издания, в МИД РФ фактически определились с тем, кто станет заместителем министра вместо выдвигающегося в Совет федерации Григория Карасина.

Врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко выдвинул кандидатом в Совет федерации замминистра иностранных дел, статс-секретаря Григория Карасина, которому 23 августа исполняется 70 лет. Согласно закону «О государственной службе», продление пребывания на ней возможно до 70 лет.

«Направление, за которое отвечает в МИД Григорий Карасин, считается одним из самых важных с точки зрения российской внешней политики и одновременно одним из наиболее проблемных. Специфика работы МИД на этом направлении состоит в том, что по этим странам решения чаще принимаются не в министерстве, а в Кремле», - пишет издание.