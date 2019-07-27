В Лорийской области Армении вблизи города Туманян горят цистерны с бензином, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"Горят две 50-тонные цистерны, огонь может перекинуться на другие цистерны", — говорится в сообщении.

На место выехали пожарные расчеты, огонь удалось локализовать. Железнодорожный состав состоит из 29 вагонов, 17 из них – 50-тонные цистерны с бензином, четыре - загружены пшеницей, один – алюминиевым стройматериалом. Остальные вагоны пустые.

По словам пресс-секретаря ЮКЖД Рубена Грдзеляна, состав направлялся в Армению из Грузии, причина возгорания пока не известна.