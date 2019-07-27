МБА расширяет географию международных отношений

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Журнал Euromoney, одно из влиятельных изданий в финансовом мире, недавно объявил Международный банк Азербайджана «Банком года» в нашей стране. Как сейчас банк осуществляет свою международную деятельность? Как выстраивает отношения с зарубежными институтами? На эти и другие вопросы в нашем интервью отвечает управляющий директор Международного банка Азербайджана Фуад Исламов. - Господин Исламов, за какие достижения банк награжден премией журнала Euromoney? - Поскольку награды, представленные со стороны Euromoney, являются одними из самых престижных в финансовом мире, существуют очень серьезные критерии для определения победителей. Исследовательская группа журнала ежегодно анализирует деятельность банков, работающих в более чем 100 странах мира, включая результаты их деятельности по итогам года. Также принимаются во внимание замечания и мнения международных банков-корреспондентов, известных финансистов и банкиров. Затем журнал определяет победителей. В этом году глобальными победителями стали такие известные банки, как Citibank, Credit Suisse, JP Morgan, Akbank и другие.

Насколько вам известно, МБА в последние годы прошел через очень сложные испытания и процессы оздоровления. Процесс реструктуризации активов и пассивов банка был поддержан правительством. Сразу после процесса реструктуризации банк смог очень быстро восстановить свою деятельность. Было обеспечено укрепление позиций по достаточности капитала, финансовой устойчивости, улучшились также рыночные позиции банка и обеспечена рентабельность его деятельности. За всеми этими процессами, конечно, с особым вниманием наблюдают международные организации. Все вышеотмеченное, а также такие факторы, как рост активов, клиентская база, широкая сеть корреспондентских счетов и другие, сыграли ключевую роль в завоевании МБА награды «Банк года» в нашей стране. Это, конечно, большой успех Межбанка, который отражает высокую оценку нашей деятельности на мировой финансовой арене. Особенным наше награждение делает то, что в этом году журнал Euromoney отмечает свое 50-летие. Журнал, действующий с 1969 года, наградил в свой 50-летний юбилей званием «Банк года» в Азербайджане именно МБА. - Какие преимущества дают подобные оценки деятельности Межбанка на глобальном финансовом рынке? - Подобные награды очень важны с точки зрения международного делового имиджа банка. Euromoney - одно из самых уважаемых изданий в финансовой сфере. Такие журналы распространяются на международных конференциях и выставках. Журнал размещает интервью с известными бизнесменами, чиновниками, пишет об актуальных глобальных тенденциях и готовит тематические публикации по отдельным странам. Получение награды от подобного издательства и появление на его страницах - это, конечно, высокий имиджевый показатель для банка. Это также важно для нас, поскольку Международный Банк Азербайджана обладает самой широкой в стране корреспондентской сетью за рубежом, банк также сотрудничает с наибольшим числом международных платежных систем среди азербайджанских банков и активно работает с многочисленными иностранными банками-партнерами. Например, только в США у нас четыре корреспондентских счета. Мы активно работаем с иностранными банками, платежными системами. Банк регулярно осведомляет о внутреннем положении дел и своих достижениях как своих существующих партнеров, так и другие организации, с которыми видит потенциал к сотрудничеству в ближайшем будущем, а также участников международных финансовых рынков в целом. Такие награды, конечно, укрепляют доверие к банку как к надежному партнеру, и повышают наш имидж. - Также повышаются рейтинги банка. Каковы перспективы на будущее? - С профессиональной точки зрения, рейтинговая оценка заключается в том, что на ее основе международные финансовые институты могут определять степень риска для банка. Такое определение риска основывается на доверии рейтингам, которые в случае с нашим банком присваиваются такими известными агентствами как Moodys и Fitch. Рейтинги играют очень важную роль в определении объема средств, выдаваемых иностранными финансовыми институтами, процентной маржи, сроков и т. д. - Привлекает ли МБА в настоящее время ресурсы с международных рынков? - Нет, мы пока не видим необходимости в привлечении средств от иностранных финансовых институтов. С одной стороны, ставка ЛИБОР (межбанковская процентная ставка) сейчас заметно выше, и эти средства сейчас намного дороже, с другой стороны, имеющиеся в нашей стране возможности, стабильность и ликвидные позиции банка позволяют нам привлекать средства в необходимых для нас объемах за счет внутренних ресурсов. Но, тем не менее, конечно, мы должны думать о сохранении нашей международной репутации, доверия к нам, поскольку в случае, если привлечение средств из-за рубежа станет для нас выгодным, наша репутация обеспечивала бы нам легкий доступ к средствам. Поэтому мы постоянно стремимся развивать наши международные отношения и поддерживать и улучшать международные рейтинги. Рейтинги показывают нашу прозрачность и открытость для зарубежных партнеров. Все это полезно для развития нашей корреспондентской сети за рубежом, проведения сделок по торговому финансированию, казначейским операциям, одним словом, для удовлетворения потребностей наших клиентов.