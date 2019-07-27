МБА расширяет географию международных отношений
Журнал Euromoney, одно из влиятельных изданий в финансовом мире, недавно объявил Международный банк Азербайджана «Банком года» в нашей стране. Как сейчас банк осуществляет свою международную деятельность? Как выстраивает отношения с зарубежными институтами? На эти и другие вопросы в нашем интервью отвечает управляющий директор Международного банка Азербайджана Фуад Исламов.
- Господин Исламов, за какие достижения банк награжден премией журнала Euromoney?
- Поскольку награды, представленные со стороны Euromoney, являются одними из самых престижных в финансовом мире, существуют очень серьезные критерии для определения победителей. Исследовательская группа журнала ежегодно анализирует деятельность банков, работающих в более чем 100 странах мира, включая результаты их деятельности по итогам года. Также принимаются во внимание замечания и мнения международных банков-корреспондентов, известных финансистов и банкиров. Затем журнал определяет победителей. В этом году глобальными победителями стали такие известные банки, как Citibank, Credit Suisse, JP Morgan, Akbank и другие.
Насколько вам известно, МБА в последние годы прошел через очень сложные испытания и процессы оздоровления. Процесс реструктуризации активов и пассивов банка был поддержан правительством. Сразу после процесса реструктуризации банк смог очень быстро восстановить свою деятельность. Было обеспечено укрепление позиций по достаточности капитала, финансовой устойчивости, улучшились также рыночные позиции банка и обеспечена рентабельность его деятельности. За всеми этими процессами, конечно, с особым вниманием наблюдают международные организации. Все вышеотмеченное, а также такие факторы, как рост активов, клиентская база, широкая сеть корреспондентских счетов и другие, сыграли ключевую роль в завоевании МБА награды «Банк года» в нашей стране. Это, конечно, большой успех Межбанка, который отражает высокую оценку нашей деятельности на мировой финансовой арене.
Особенным наше награждение делает то, что в этом году журнал Euromoney отмечает свое 50-летие. Журнал, действующий с 1969 года, наградил в свой 50-летний юбилей званием «Банк года» в Азербайджане именно МБА.
- Какие преимущества дают подобные оценки деятельности Межбанка на глобальном финансовом рынке?
- Подобные награды очень важны с точки зрения международного делового имиджа банка. Euromoney - одно из самых уважаемых изданий в финансовой сфере. Такие журналы распространяются на международных конференциях и выставках. Журнал размещает интервью с известными бизнесменами, чиновниками, пишет об актуальных глобальных тенденциях и готовит тематические публикации по отдельным странам. Получение награды от подобного издательства и появление на его страницах - это, конечно, высокий имиджевый показатель для банка. Это также важно для нас, поскольку Международный Банк Азербайджана обладает самой широкой в стране корреспондентской сетью за рубежом, банк также сотрудничает с наибольшим числом международных платежных систем среди азербайджанских банков и активно работает с многочисленными иностранными банками-партнерами. Например, только в США у нас четыре корреспондентских счета. Мы активно работаем с иностранными банками, платежными системами. Банк регулярно осведомляет о внутреннем положении дел и своих достижениях как своих существующих партнеров, так и другие организации, с которыми видит потенциал к сотрудничеству в ближайшем будущем, а также участников международных финансовых рынков в целом. Такие награды, конечно, укрепляют доверие к банку как к надежному партнеру, и повышают наш имидж.
- Также повышаются рейтинги банка. Каковы перспективы на будущее?
- С профессиональной точки зрения, рейтинговая оценка заключается в том, что на ее основе международные финансовые институты могут определять степень риска для банка. Такое определение риска основывается на доверии рейтингам, которые в случае с нашим банком присваиваются такими известными агентствами как Moodys и Fitch. Рейтинги играют очень важную роль в определении объема средств, выдаваемых иностранными финансовыми институтами, процентной маржи, сроков и т. д.
- Привлекает ли МБА в настоящее время ресурсы с международных рынков?
- Нет, мы пока не видим необходимости в привлечении средств от иностранных финансовых институтов. С одной стороны, ставка ЛИБОР (межбанковская процентная ставка) сейчас заметно выше, и эти средства сейчас намного дороже, с другой стороны, имеющиеся в нашей стране возможности, стабильность и ликвидные позиции банка позволяют нам привлекать средства в необходимых для нас объемах за счет внутренних ресурсов. Но, тем не менее, конечно, мы должны думать о сохранении нашей международной репутации, доверия к нам, поскольку в случае, если привлечение средств из-за рубежа станет для нас выгодным, наша репутация обеспечивала бы нам легкий доступ к средствам. Поэтому мы постоянно стремимся развивать наши международные отношения и поддерживать и улучшать международные рейтинги. Рейтинги показывают нашу прозрачность и открытость для зарубежных партнеров. Все это полезно для развития нашей корреспондентской сети за рубежом, проведения сделок по торговому финансированию, казначейским операциям, одним словом, для удовлетворения потребностей наших клиентов.
- Каковы основные тенденции развития на глобальных банковских рынках сегодня? Может ли Межбанк адаптироваться к новым тенденциям?
- Основной тренд - диджитализация. По всему миру появляются небольшие компании, деятельность которых основывается на новейших цифровых технологиях. Создавая собственные продукты и цифровые платформы, они начинают постепенно перенимать части традиционного бизнеса крупных банков. Например, это онлайн-платежи, денежные переводы, различные розничные продукты и т.д. Преимущество этих компаний в том, что они маленькие и гибкие, а затраты у них не такие большие, поэтому они могут более мобильны в своих решениях. Наблюдая за этими тенденциями, классические крупные банки также начали проделывать определенную работу в этом направлении. В противном случае они могут упустить важную часть своего бизнеса. Поэтому, чтобы сохранить этот бизнес в своих руках, банки стараются обеспечить гибкость и прозрачность для своих клиентов.
Например, как вы знаете, все банки пользуются услугами SWIFT. На протяжении многих лет эта организация имела установившиеся параметры своих услуг и неизменные направления деятельности. Только в случае возникновения очень серьезных потребностей они вносили определенные изменения в свою деятельность. Но за последние четыре-пять лет SWIFT представил банкам достаточное количество новых продуктов и услуг.
Также и Международный Банк Азербайджана ускорил свою работу по разработке и внедрению инновационных решений. Внесение изменений в банковские технологии, широкое внедрение инноваций в продуктах и услугах также отражены в нашей новой стратегии. Потому что, если мы этого не будем делать сейчас, отставание может серьезно повлиять на наши будущие планы развития.
Я приведу вам интересный пример: некоторое время назад социальная сеть Facebook объявила о планах по запуску своей валюты – Libra – в 2020 году. Количество пользователей Facebook в мире сегодня составляет более 2,3 миллиарда. Теперь представьте, как изменится рынок финансовых услуг, после того как Libra станет реальностью. Facebook предложит своим пользователям он-лайн систему платежей и, вероятнее всего, за очень небольшую плату. И это будет очень привлекательное предложение для пользователей социальной сети. Представьте, вам нужно только открыть аккаунт в социальной сети и вы сможете проводить там свои платежные операции. Сегодня пользователям не задают многочисленных вопросов, при открытии аккаунтов в социальных сетях. Но после применения Libra с пользователей, вероятнее всего, уже будут запрашивать многочисленную дополнительную информацию, такую как паспортные данные, номера мобильных телефонов, адреса и так далее. После чего будет создана невероятная по размерам и количеству информации база данных, позволяющая социальной сети в значительной мере усилить контроль и влияние в глобальном масштабе. Вопрос в том, смогут ли банки выдержать такую конкуренцию? Естественно, что и банковское сообщество пытается отстаивать свои позиции и поэтому диджитализация важное направление, которое неизбежно надо осваивать.
- Но это развитие не без подводных камней, возможны такие опасные моменты, как, например, отмывание денег, финансирование глобальной преступности и так далее.
- Ваше замечание совершенно обоснованно. Чем дальше мы идем в развитии инноваций, тем больше вопросов, которые необходимо решать с точки зрения комплаенса. Конечно, здесь велика роль регуляторов, а также глобальных организаций, устанавливающих правила и осуществляющих соответствующую политику контроля и координации деятельности международного финансового сообщества в широком спектре операций. Нахождение «золотой середины» между качественным и быстрым сервисом для клиентов и удовлетворением требований комплаенса является предметом постоянной работы всего банковского сообщества. Как мы видим, регулятивные требования не всегда успевают за новыми финансовыми технологиями. В то же время финансовые технологии также разрабатываются и успешно внедряются и для вопросов борьбы с отмыванием денег, финансированием глобальной преступности, легализацией незаконного оборота средств и т.д. Позиция Международного Банка Азербайджана такова, что без современных стандартов, технологий и политики в области комплаенса в долгосрочной перспективе будет невозможно остаться полноценным участником международной финансовой системы.
В целом, сегодняшняя реальность такова, что скорость развития общества увеличивается достаточно видимо буквально за короткий период времени. Соответственно и финансовый сектор не может останавливаться на достигнутом. Для МБА принятие данной реальности и корреляция стратегии с потребностями общества, страны и учетом глобальных тенденций является залогом дальнейшего успешного развития. И мы постоянно работаем в этом направлении.