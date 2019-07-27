Из-за произошедшего в субботу пожара в торгово-развлекательном центре Metropark вход в здание закрыт. Об этом сообщает Report.

Согласно информации, в течение трех дней в центре будут проводиться ремонтно-восстановительные работы, после чего он вновь будет открыт для посетителей.

Напомним, 27 июля в торгово-развлекательном центре Metropark в Наримановском районе Баку произошел пожар, в результате которого на 2-м и 3-м этажах здания сгорели 10 погонных метров электрокабеля. Пожар был потушен пожарными подразделениями МЧС.