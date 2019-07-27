19-летней девушке весом 40 кг пересадили почку
Успешная операция прошла в отделении "Почечные болезни и трансплантология" Республиканского лечебно-диагностического центра (РЛДЦ) под руководством виртуозного хирурга в области урологии и трансплантологии Рашада Шолана.
19-летней девушке, поступившей в тяжелом состоянии в клинику, сделали операцию по пересадке почки. Донором стала 40-летняя мать больной.
"Девушка долгое время страдала хронической почечной недостаточностью и регулярно принимала сеансы гемодиализа. По этой причине у нее развилась кахексия. На фоне общей слабости организма, из за нарушения обмена веществ, больная с трудом принимала пищу, как результат - стала стремительно терять вес, дойдя до 40 кг. Необходимо было срочно сделать пересадку почки. Благодаря усилиям нашей бригады мы успешно справились и с этой операцией. Пересаженная почка стала нормально функционировать. Пациентка пошла на поправку и стала набирать вес", - отметил заведующий отделением, уролог-хирург, трансплантолог, доктор философии по медицине Рашад Шолан.