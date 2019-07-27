Цены на нефть умеренно снижаются

Утром в понедельник котировки нефти умеренно снижаются после роста на прошлой неделе.

Сентябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $63,18 за баррель, это на $0,28 (0,44%) ниже уровня закрытия торгов пятницы. За прошлую сессию цена контрактов выросла на $0,07 (0,11%) и составляла на закрытие $63,44 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к тому же моменту на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) дешевели на $0,13 (0,23%) и находились у $56,07 за баррель. За пятницу WTI подорожала на $0,18 (0,32%), до $56,20 за баррель.

На прошлой неделе Brent выросла в цене на 1,6%, WTI - примерно на 1%. Тем не менее, с начала июля обе марки подешевели.