Хафтар начал новое наступление на Триполи
Ливийская национальная армия под руководством маршала Хафтара начала второй этап наступления на ливийскую столицу Триполи, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата парламента.
"Силы ЛНА наступают на Триполи в рамках нового дня операции "Поток достоинства...", - сказал депутат, отметив недавний визит делегации ливийского парламента в США, подчеркнув, что его основной целью было довести до сведения то, что "действительно происходит в Ливии".
В апреле командующий ЛНА Халифа Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству национального согласия в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения, погибли почти 1050 человек, более 5,5 тысячи получили ранения.