Молдавским чиновникам разрешили поездки в Россию

Власти Молдовы отменили запрет на поездки в Россию для парламентариев и членов правительства, сообщает Sputnik Молдова.

«Снято ограничение на то, чтобы представители парламента и правительства ехали в Российскую Федерацию и обсуждали вопросы двусторонней повестки»,— сказал президент республики Игорь Додон, напомни при этом, что премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее пригласил главу молдавского кабмина Майе Санду в Москву для обсуждения отношений между двумя странами.

Запрет на поездки молдавских чиновников в Россию действовал с марта 2017 года, когда в Кишиневе заявили, что российские спецслужбы при пересечении границы подвергают визитеров допросам и обыскам, пишет Коммерсант. Спецслужбы стали проявлять пристальное внимание к молдавским чиновникам после того, как в Молдове началось расследование дела об отмывании через Moldinconbank $22 млрд из РФ и были задержаны причастные к этой схеме лица, указывали власти страны.