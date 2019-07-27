Французский министр о совместных проектах с Азербайджаном

Париж заинтересован в сотрудничестве с Баку в возобновляемых источниках энергии и оборонной промышленности, сказал находящийся в Баку с визитом министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр.

«Азербайджан является для Франции важным экономическим партнером, мы всегда придавали этому большое значение. Мы хотим перейти на новый этап экономического и финансового сотрудничества. Мы заинтересованы в сотрудничестве в энергосфере, в возобновляемых источниках энергии и оборонной промышленности", сказал Ле Мэр на встрече с министром финансов Азербайджана Самиром Шарифовым.

Говоря о возможном участии французских компаний в разработке новых нефтегазовых месторождений в Азербайджане, Ле Мэр отметил, что возможно их участие в реабилитации старых нефтегазовых месторождений с учетом минимизации влияния на окружающую среду.

В свою очередь Самир Шарифов отметил, что в 2020 году французские компании начнут свою деятельность на территории свободной экономической зоны Алят. Кроме этого рассматривается вопрос совместного финансирования некоторых проектов в сфере транспорта. Азербайджанский министр подчеркнул, что к финансированию таких проектов могут быть привлечены французские банки.