В Тегеране ответили на желание Помпео «поговорить» с иранцами
Власти Ирана прокомментировали заявление госсекретаря США Майка Помпео о намерении посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Как заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, "неоднократно иранские журналисты приглашали Помпео на интервью", добавив, что все эти инициативы были отклонены.
По словам Мусави, высказывания Помпео на этот счет являются частью "психологических действий", лишенных искренности, пишет РИА Новости.
Также официальный представитель иранского дипведомства отметил, что диалог с США станет возможен тогда, когда будет определена его повестка и станет ясно, что встреча принесет практические результаты. Однако, по словам Мусави, в действительности США "убегают" от диалога с Ираном.
Отметим, что ранее американский госсекретарь сообщил, что Иран не принял его предложение посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".