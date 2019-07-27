Синоптики рассказали о погоде на завтра
В вторник на территории Азербайджана сохранится теплая погода, местами возможны небольшие осадки, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов АР.
В Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается, в течение дня прогнозируется умеренный южный ветер. Температура воздуха на полуострове ночью составит 22-25, днем 31-36 градусов тепла. В столице ночью 22-24, днем воздух прогреется до 35 градусов.
Атмосферное давление снизится с 756 до 752 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днем 40-45%.
На пляжах Апшерона также ожидается умеренный южный ветер. Температура воды составит 24-26 градусов.
В регионах осадков также не ожидается, однако ночью в некоторых горных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди, возможен град. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 33-38 градусов выше нуля, в горах 12-17, днем 20-25 градусов тепла.